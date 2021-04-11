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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı

Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı

Drone görüntüsü

Rekor Doluluk Oranı Beyköy 

-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ömerli Barajı doluluk oranıyla İstanbul barajları arasında ilk sıraya yükseldi İSTANBUL

- İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 79.37’ye yükseldi. Ömerli Barajında ise doluluk oranı rekor seviyeye ulaşarak yüzde 96.54 oldu. Ömerli Barajı bu oran ile İstanbul barajları arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu. Ömerli Barajı havadan görüntülendi. İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı Ocak ayının ilk haftasında yüzde 20’lerin altına kadar düşmüştü. Etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.
İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 79.37’ye yükseldi. Ömerli Barajı ise Ocak ayında alarm vererek su seviyesi yüzde 20’nin altına düşmüştü. İstanbul’da etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrası doluluk oranı yüzde 96.94 seviyelerine ulaştı. Ömerli Barajı bu oran ile İstanbul Barajları içerisinde doluluk oranı en yüksek baraj olarak 1’inci sıraya yükseldi. Öte yandan doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi. İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle: -Ömerli Barajı yüzde 96.54 -Papuçdere Barajı yüzde 69.36 -Sazlıdere barajı yüzde 41.77 -Büyükçekmece Barajı yüzde 75.84 -Alibeyköy Barajı yüzde 66.72 -Terkos Barajı yüzde 74.43 -Kazandere Barajı yüzde 71.00 -Elmalı Barajı yüzde 93.38 -Darlık Barajı yüzde 94.06 -Istrancalar Barajı yüzde 90.88 (AZ-
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