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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ölü bulunan Ukraynalı dağcının zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı

Ölü bulunan Ukraynalı dağcının zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı

Cep telefonu görüntüsü

A Haber Kayalı Cenaze Çekim Helikopter 

-erkek kardeşi Slava Kryvosheia'nın zirvede çektiği görüntü
-Kayalık alan detay
-Yana Kryvosheia'nın son öz çekimi fotosu
-Bölgeden fotoğraflar
-detay
-arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Annesine zirveden, "Zirvedeyim manzara çok güzel" mesajı atan Ukraynalı kadın dağcının bir de öz çekim yaptığı ama bunu atmaya fırsatının olmadığı öğrenildi ANTALYA

- Antalya’da en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı. Dağcının bu fotoğrafı annesine atma fırsatının olmadığı öğrenildi.Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana’dan haber alınamayınca Kryvosheia'nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 2 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirildi.
Yana Kryvosheia'nın cenazesinin yarın ülkesine gönderileceği öğrenildi.Zirvedeki fotoğrafını atamamışZirveye çıktığı ilk günde annesine mesaj atan Kryvosheia'nın, bir de öz çekim yaptığı ve bu fotoğrafı annesine atmaya fırsatının olmadığı öğrenildi. Kryvosheia'nın, zirveyi fotoğrafladığı ve elinde elma ile öz çekim yaptığı anlar görüldü.
Arama çalışmalarında Slava Kryvosheia’nın da kardeşinin çıktığı zirvede çektiği videolar ortaya çıktı.
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