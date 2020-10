Olta balıkçılarına malzeme desteği

-NEŞE ŞEN ÖZ:RÖP

- Sonbaharla birlikte yağmurlu günler yaklaşırken CarrefourSA, Galata Köprüsü’nde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar için özel yağmurluk, balıkçı kovası ve maske dağıtımı gerçekleştirdi. Malzemelerini alan balıkçılar, yağmura aldırmadan olta atmaya devam etti. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarreforSA, İstanbul’un simgelerinden Galata Köprüsü’nde olta atan balıkçılara malzeme desteğinde bulundu. Özel yağmurluk, balıkçı kovası ve maskelerini alan balıkçılar, yağmura rağmen köprüde kalarak balık tutmaya devam etti. Taze Gıda Su Ürünleri Müdürü Mükerrem Onan, CarrefourSA olarak balıkçıları önemsediklerini belirterek, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. "Türkiye’nin her yerine taze balık ulaştırıyoruz" Galata Köprüsü’nün, olta balıkçılığının kalbinin attığı yer olduğunu söyleyen Mükerrem Onan, “Doğru balıkçı ve doğru balık mottosuyla sürdürülebilir balıkçılığı destekliyoruz. O yüzden burada balık tutanlara yağmurluk ve kova hediye ettik” dedi.

Kurum olarak Türkiye’de 202 şubede taze balık sattıklarına dikkat çeken Onan, “Amacımız Türkiye’de kişi başına düşen balık tüketimini artırmak. Dolayısıyla kaliteli balığı sunabilmek için 25 su ürünleri mühendisi, 30 tane de gıda mühendisi barındırarak Türkiye’deki tek nokta balık platformumuzdan bütün Türkiye’ye taze ve soğuk zinciri kırmadan balık sevkiyatı yapıyoruz. Böylelikle Türkiye’nin her yerine taze ve günlük balık ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Ailesiyle beraber Galata Köprüsü’nde balık tutan Neşe Şen Öz ise, her hafta sonu İstanbul’un farklı yerlerinde balık tuttuklarını belirterek, balık tutmanın kendilerini stresten uzaklaştırdığını ve kafalarını boşalttığını söyledi.



“Galata Köprüsü’nde balık tutmanın yeri çok ayrı” diyen Öz, “Bugün yağmura hazırlıksız gelmiştik. CarrefourSA yağmurluk ve maskelerimizi verdi. Bizim için güzel bir sürpriz oldu” ifadelerini kullandı. (EA-SO-Y)



