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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Olay yerine gelenler sinir krizleri geçirdi... Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Olay yerine gelenler sinir krizleri geçirdi... Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Olay yerinden genel görüntüler

Cenin Jandarma Karahisar Direksiyon Trol 

-Kurtarma ekiplerinden görüntü
-Ağıt yakanlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Gecenin sessizliğini yakılan ağıtlar bozdu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı devrildi. Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayda kurtarma ekiplerinin ölen şahsın cesedini çıkarmak için başlattığı çalışma devam ediyor. Olay, Çay ilçesinde Tekke mahallesi Çay Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile üyelerini taşıyan otomobil barak yolunda sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ölen şahsın cesedini çıkarmak için makara sistemi kurarak halatlar uçurumdan aşağı indi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor. Öte yandan, olayı duyarak bölgeye gelen ölen şahsın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. (GC-
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