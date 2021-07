Okul kuşhane, öğrenciler üretici oldu

-Kuşlarla ilgilenen öğrencilerden görüntüler

- Kocaeli'de ortaokulda hayata geçirilen kuş yetiştirme projesiyle, hayvan sevgisi aşılanan öğrenciler adeta yetiştirici oldu. Okuldaki atölyede 100'ün üzerinde kuş yetiştiren öğrencilere hem sorumluluk bilinci, hem de hayvan sevgisi aşılanıyor. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu’nda başlatılan projeyle çocuklara hem hayvan sevgisi aşılanıyor, hem de sorumluluk sahibi olmaları sağlanıyor. Okulun içerisinde kurulan kuş yetiştirme alanında öğrenciler öğretmenleri ile birlikte yüzlerce kuşun bakımı üstleniyor. Türkiye’de ilk olarak başlatılan proje 4 çift kuşla başladı ve şuanda okulda 100’ün üzerinde kuş bulunuyor. "Ziya Selçuk’un mesajıyla projeye başladık” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısından sonra projeyi başlatma kararı aldıklarını belirten okul müdürü Harun Kargılı, "Bu işe pandemi döneminden önce bakanımız Ziya Selçuk’un ‘Her okulda bir hayvan olsun’ projesini başlatmasıyla, Twitter’dan mesaj yayınlamasıyla başladık. Kendisinin de Milli Eğitim Bakanlığının bahçesinde bir kulübe yaptırıp Pergel adında bir köpeği sahiplenmesiyle biz de okulumuzda bir kanatlı hayvan atölyesi açmaya karar verdik. Pandemi döneminde 8. sınıf öğrencilerimiz ile başladık şimdi de devam ediyoruz" dedi.

"Çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz" Okuldaki kuşlar sayesinde çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığını ifade eden Kargılı, "Çocuklar ilk zamanlarda ellerini kafeslere koyarken korkuyordu ama şuan hepsi alıştı. Ellerine alıp, bakabiliyorlar. Bu dönemde de hem öğrencilerimize, hem de bazı etkinliklerde çocuklara yavru kuşlar hediye ettik. Özellikle otizm haftasında otizmli öğrencilere hediyelerimiz oldu. MS hastası çocuklara ve yaşlı bir teyzemize kuş hediyemiz oldu. Yani yetiştirdiğimiz kuşları hem öğretmen arkadaşlarımıza, hem de öğrencilerimize veriyoruz onlara da hem hayvan sevgisini aşılıyoruz, hem de sorumluluk sahibi olmalarını istiyoruz. Şuan her öğrenci bu işle ilgileniyor" diye konuştu.

"Teneffüs aralarında bile görevlerini yapıyorlar" Çocukların bu proje sayesinde sorumluluk sahibi olduklarını belirten Kargılı, sözlerine şöyle devam etti: "İlk başta 8 kafesimiz vardı şu anda 100’ün üzerinde kuşumuz var. Hala üretmeye devam ediyoruz. Çocukların üzerindeki en önemli etkilerinden birisi sorumluluk sahibi olmaları. Belirli günler için çizelge hazırladık. Çizelgede her öğrencinin işi var. Kim ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor, kimi yemliyor, kimi suyunu değiştiriyor, kimi yuvalıklarını temizliyor. Yani en büyük şey sorumluluk ve keyifli vakit geçiriyorlar. Bundan da zevk alıyorlar. Atölyemiz her zaman açık. Teneffüs aralarında bile gelip görevlerini yapanlar var. Hafta sonu da açık hafta sonu zaten "telafide ben de varım etkinliği" çerçevesinde gelen öğrencilerimiz var. Sabah 11.00’dan öğleden sonra 16.00'a kadar açık" "Türkiye’de bu bir ilk" Oluşturulan kuş besleme projesinin Türkiye’de ilk olduğunun altını çizen Harun Kargılı, "Biz buna 4 çift kuşla başladık şu an 100’ün üzerinde kuşumuz var ve öğrenciler memnun. En büyük derdimiz; çocuklarımızın boşa vakit geçirdikleri ilgilerinin olmadığı şeylerdi ama biz şuan bunu burada başarmış durumdayız. Diğer okulların da imkanı varsa tavsiye ediyorum. Akademik başarımızın yanında böyle bir sosyal etkinlik ve sorumluluk projesi bizim öğrencilerimizin başarısını daha da arttıracağını düşünüyoruz" dedi.

"Yavrular çıkınca çok heyecanlanıyorum" Kuşlara bakmaktan büyük keyif aldığını ifade eden İbrahim Efe Kuzgun, yavrular çıkınca çok mutlu olduğunu belirterek, “Boş vakitlerimde gelip kuşların temizliğini yapıyorum. Yemini suyunu kontrol ediyorum, yavrularına, yumurtalarına bakıyorum. Yavrular çıkınca çok heyecanlanıyorum, çok güzel bir duygu. Kuşlara bakmak bana hayvan sevgisi kazandırdı. Kuşlara bakmak özel bir his . İlk başta az kuş olduğu için ilgimi pek çekmemişti ama sonradan kuşlar fazlalaşınca buraya gidip gelmem sıklaştı" diye konuştu.

"Sorumluluk sahibi oldum" Okuldaki kuşlarla ilgilenmeye başladıktan sonra sorumluluk sahibi olduğunu ve hayvanlara karşı ilgisinin arttığını ifade eden Zeynel Abidin Ağca ise "Kuşlara bakarak sorumluluk sahibi oldum, hayvan sevgim arttı. Hayvan sevmek, beslemek güzel bir şey. Herkese hayvan beslemeyi tavsiye ediyorum. Kuşları zaten seviyorum. Burada arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum. Bütün arkadaşlarımla birlikte hayvanları besliyoruz, vakit geçiriyoruz bizim için güzel bir aktivite oluyor"