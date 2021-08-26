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Okul heyecanı yaşayan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Okul heyecanı yaşayan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

Okul heyecanı yaşayan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

Etkinlikten görüntüler

Online Kullar Öğrenciler İstismar 

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( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Ağrı gönüllüleri, düzenledikleri etkinlikle çocukların yüzünü güldürdü. UCİM Ağrı gönüllüleri, Millet Bahçesinde düzenledikleri etkinlikte, okula dönüş hazırlığında olan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara balon dağıtıp yiyecek ikramında bulunan gönüllüler, okula gidecek öğrencileri motive etmek amacıyla çeşitli oyunlar oynayıp, yüzlerini boyadı Çocukların okula motive olmasını amaçladıkları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım, “Biliyorsunuz pandemi nedeniyle okullar uzun süre açılmadı. Yakında okullar açılacak, çocukların okula moral ve motive olacak şekilde gitmesini amaçlayarak bu etkinliği düzenledik. Çocuklara balon dağıttık, palyaço getirdik ve yiyecek ikramında bulunarak eğlendirmeye çalıştık. UCİM gönüllüleri her ilde etkinlikler yapıyor ama bu tür etkinliği ilk biz yaptık. Bu etkinlikleri sürekli yapacağız. Çocuklar çok mutlu oldu“ şeklinde konuştu UCİM Ağrı Eğitim Koordinatörü Asena Keskin ise “Pandemi sürecinde bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Bazılarını online olarak bazılarını da çeşitli okullara gidip eğitimler vererek yaptık. Son olarakta okula hazırlık aşamasındaki çocuklarımızla beraber güzel bir etkinlik yapalım dedik. Onlar için ufak hediyelerimiz oldu. Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık’ sloganı ile çıktığımız bu yolda her zaman onların yanındayız ve bir çocuğun gülümsemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedi.

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