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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Okul güçlendirme çalışmasında göçük: toprak altında kalan bir işçiyi itfaiye kurtardı

Okul güçlendirme çalışmasında göçük: toprak altında kalan bir işçiyi itfaiye kurtardı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Toprak Kayması Sağlık Ekipleri Trol 

-Ekiplerin işçiyi çıkarma çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de bulunan Bağlar Ortaokulu güçlendirme çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu yarı kısmına kadar toprağa gömülen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bulunan Bağlar Ortaokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar Ortaokulunun duvarında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması nedeniyle bir işçi yarı kısmına kadar toprağa gömüldü. İşçinin toprak altında kaldığını gören arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yarı kısmına kadar toprağa gömülen işçi, toprak altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından güçlendirme çalışmasının yapıldığı alan çalışanlar tarafından kontrol edilirken, alan şerit çekilerek önlem alındı. (MB-
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