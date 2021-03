Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşı içerisinde yaralının başında bekledi

--yaralı polis memurunun hastaneye sevki

--lacivert elbiseli, başörtülü sürücü annesi detay



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta il emniyet müdürlüğünün önünde yolun karşısına geçmek isteye polis memuruna otomobil çarptı. Kazanın ardından gözyaşına boğulan araç sürücüsünün annesi, bir an olsun yaralı polis memurunun başından ayrılmadı. SİVAS



- Sivas’ta il emniyet müdürlüğünün önünde yolun karşısına geçmek isteye polis memuruna otomobil çarptı. Kazanın ardından gözyaşına boğulan araç sürücüsünün annesi, bir an olsun yaralı polis memurunun başından ayrılmadı.Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Fethi Akyüz caddesi üzerinde bulunan İl emniyet müdürlüğü önünde meydana geldi. Ö.F.G. idaresindeki 58 NA 123 plakalı Tofaş marka otomobil, İl emniyet müdürlüğü önünden karşıdan karşıya geçmek isteyen polis memuruna çarptı. Kaza sonrası polis memuru yaralandı. Kaza sonrası, 58 NA 123 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsünün annesi göz yaşlarına boğuldu. Kadın, yaralı polis memurunun başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



