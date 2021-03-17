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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi

Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi

OLAY YERİ

İlk Müdahale Hastane Nadan Uttu 

-AMBULANSA ALINAN EV SAHİBİ ALKOLLÜ ŞAHIS GÜRAY YENİKOMŞU
-OZAN GÜNDÜZ İSİMLİ ESNAFIN OLAYLA İLGİLİ KONUŞMASI
-YANAN TENCERE
-İTFAİYE - AMBULANS - POLİS ARACI DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da yemek pişirmek için altını ateşlediği ocağı açık unutan alkollü vatandaş uyuyakaldı. Yanan tencere dumanından zehirlenen adam hastaneye kaldırıldı. Olay, Malkara ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen G.Y. (46), yemek pişirmek için ocağa koyduğu tencerenin altını ateşledi. Bir anlık dalgınlık sonrası uyuya kalan G.Y. ocaktaki içine yağ döktüğü tencereyi unuttu. Yanan tencereyi balkondan fırlattı Binadan yoğun şekilde dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin evine geldiğini gören G.Y. apar topar yataktan kalkarak, ocakta yanan tencereyi balkondan yola fırlattı. Tedavisi devam ediyor Dumandan zehirlenen G.Y. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Malkara Devlet Acil’deki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilen G.Y. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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