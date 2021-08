Obezite ile mücadele için spor şart

-Veli Alataş konuşma



- Denizli’de pandemi nedeniyle uzun zamandır spor faaliyetlerinden uzak kalan ve kilo alan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden hem spor hem de arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdiler. Pandemi nedeniyle evde kalarak fazla kilo alan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sporlarını yaparak eski fit hallerine geri dönüyor. Denizli’de yetiştirdiği futbolcuların yanı sıra katıldığı turnuvalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çamlık FK, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte eski hareketliliğine başladı.

Spor yapan çocukların her alanda çok daha başarılı olduğuna dikkat çeken kulüp idarecileri velilere, “Çocuklarınızı muhakkak bir spor yönlendirin” diye çağrı yaptı. Çocuğunu yaklaşık iki yıldır Çamlık FK’e gönderen Süleyman Erkan Alataş’da aynı konuta dikkat çekerek spor yapan çocukların hayatta daha başarılı olduklarını söyledi.



“Spor yapan kişiler hem daha sağlıklı hem de daha fit oluyorlar” Çocukların spor yaparak daha sağlıklı olduğunu ve kilolarından kurtulduğunu belirten Alataş, “Oğlum Ege Mert yaklaşık 2 yıldır antrenmanlara katılıyor ve amatör bir gözle ben oldukça yüksek ilerleme görüyorum. Her anne baba çocuğunun bir spor dalıyla uğraşmasını ister. Bizde o amaçla geldik buraya her hangi profesyonel bir düşüncemiz ön planda yok. Bilindiği üzere spor yapan kişiler hem daha sağlıklı hem de daha fit oluyorlar. Aynı zamanda kas gelişimi de görüyorum duruşunda, koşuşunda yani sağlık gelişimi pozitif yönde ilerliyor Türkiye de çok fazla obeziteli arttı buna bağlı olarak da tansiyon hastalıkları, şeker, kalp hastalıkları gibi hastalıklar artıyor. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de düzenli spor yapmamız lazım. Çocukları spor yaptığında fiziksel gelişimleri iyi yönde ilerliyor beraberinde psikolojileri olumlu yönde etkileniyor” diye konuştu.