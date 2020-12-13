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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
NOVİ PAZAR - Sancaklı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

NOVİ PAZAR - Sancaklı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

NOVİ PAZAR - Sancaklı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

: - Senad Halitovic oylama detaylarıSancaklı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıNOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin ve Sancak Müftüsü Senad Halitovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan binlerce kare arasından fotoğrafları inceleyen Ugljanin, her fotoğrafın bir mesaj barındırdığını söyledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafını seçen Ugljanin, "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" fotoğrafına oy verdi.Ugljanin, "spor" kategorisinde ise oyunu Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. - Sancak Müftüsü de oylamaya katıldıSancak Müftüsü Halitovic, "yaşam" kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koronavirüs hastaları" başlıklı fotoğrafını seçerken, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafına oy verdi.Halitovic, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Koronavirüs İran Sofya Gori Rtürk 

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