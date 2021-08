Noterlikten emekli oldu Atatürk Kütüphanesi kurdu

--Pınar’ın raflarda kitaplarla ilgilenmesi

Isparta'da emekli noter, kurduğu kütüphane ve kültür sanat merkeziyle ücretsiz hizmet veriyor



- Isparta’da emekli noter Mustafa Kemal Pınar, yaklaşık bir buçuk yıl önce özel Atatürk Kütüphanesi ve Kültür Sanat Merkezi kurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili yaklaşık 2 bin eseri kütüphanede toplayan Pınar, öğrenci ve araştırmacılar başta olmak üzere vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Isparta’da 25 yıl avukatlık yaptıktan sonra noterliğe geçen Mustafa Kemal Pınar, emekli olmadan önce ofisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili kitaplardan oluşan bir köşe oluşturdu. Daha sonra noterlikten emekli olan Pınar, 2020 yılının Ocak ayında özel Atatürk Kütüphanesi ve Kültür Sanat Merkezi kurdu. Tuhafiyeciler Sitesi’nde hizmete açılan kütüphanede Atatürk’ü her yönüyle anlatan yaklaşık 2 bin adet eser bulunuyor. Kültür Sanat Merkezi olarak da hizmet veren yerde sergi, konferans gibi farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Pınar, ücretsiz hizmet veren kütüphane ve sanat merkezinden herkesin faydalanmasını istiyor. “Rahmetli babamdan ilham aldım” Rahmetli babasının köy enstitüsü mezunu olduğunu ve onun verdiği ilhamla emekli olduktan sonra aklına kütüphane açma fikri geldiğini belirten Mustafa Kemal Pınar, “İnsanlığa, gençlerimize, öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza yardımcı olabilmek için bu kütüphaneyi açtım” dedi.

“Herkesin araştırma yapılabileceği bir yer” Kütüphanede 2 bin adet Atatürk konulu eser bulunduğuna değinen Pınar, burasının özel bir kütüphane hüviyetinde olduğunu söyledi.



Pınar, “Genellikle Atatürk konulu eserler, romanlar, şiirler, Atatürk tabloları, nostaljik Türk sineması afişlerimiz var. Ayrıca internet hizmetimizin de olması nedeniyle herkesin rahatça okuyabileceği, araştırma yapabileceği bir yer burası. Üye aidatı alınmıyor, halkın bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Burası maalesef kendi mülkümüz değil, geçici olarak buradayız. İnşallah belediyemiz, diğer kurumlarımız ve halkımız bizi sabit bir yere taşırlarsa memnun oluruz” diye konuştu.

“Arkadaşlarım ve kendi katkımla bu kadar kitabı topladım” Kütüphaneyi açmasındaki amacın Atatürk’ü her yönüyle tanıtmak olduğunu kaydeden Pınar, “Ayrıca Atatürk’le ilgili bu güne kadar yayımlanmış her türlü eseri bir araya toplayıp okuyucuya sunmak istedik. Bu kadar eseri sosyal medyadaki arkadaşlarımızdan, kendim ve halkımızın katkılarıyla bir araya getirdik” dedi.

“Pandemiden dolayı çok fazla etkinlik yapamadık” Kütüphanenin yanı sıra vatandaşlara sanat merkezi hizmeti de verdiğini ifade eden Mustafa Kemal Pınar, bu yıl pandemiden dolayı etkinlik yapamadıklarını belirterek, “Ama kütüphanemiz açıktı. Okullarımız da açılıyor. Burası öğrencilerimiz için de güzel bir araştırma merkezi. Ayrıca önemli günlerde konferanslar, sunumlar, Atatürk tablosu sergisi, nostaljik film afişleri sergisi, tarhana ve film afişi sergisi ve çay simit sohbetlerimiz olmaktadır” dedi.

