NİĞDE - Niğde'de yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
- Yeni Kovid - 19 tedbirleri - Kent merkezinden genel görüntü - Cadde ve trafik akışından görüntü - Paket servis için hazır bekleyen motosikletlerden görüntüler - Lokantaların içerisinden görüntüler - Lokanta çalışanlarından görüntü - Ustanın döner kesmesinden görüntü - Paket servis yapılmasından görüntüler - Lokanta çalışanlarından görüntüler - Paket servis hizmeti veren lokanta işletmecisi ile röportajİç Anadolu'da yeni Kovid - 19 tedbirleri hayata geçirildiNİĞDE (AA) - Koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Niğde 'de de hayata geçirildi.denetledi. Niğde ’de lokanta, restoranlar ve pastaneler, saat 10.00'dan itibariyle paket servis ve "gel - al" hizmeti vermeye başladı. Polis ekipleri, yeni tedbirlere yönelik iş yerlerini denetledi.
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