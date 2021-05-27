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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 6'ı adliyede

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 6'ı adliyede

- Adliye binasının dış/genel planı - Zanlıların adliyeye getirilmesiNİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'ı adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Niğde , Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalanmıştı.

Mahrem Akalan Trol 

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