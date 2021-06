- New York’ta siyahi adamdan Asyalı kadına sert yumruk

-Adamın kadını yumruklaması

- ABD’de caddede yürüdüğü sırada siyahi bir adamın saldırısı ile önce sarsılan ardından da bayılan Asyalı kadının görüntüler tepki topladı. ABD’nin New York kentinde pazartesi günü yaşanan olayda Çin mahallesi Chinatown’da siyahi Alexander Wright, 55 yaşındaki Asyalı kadını yumrukladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Asyalı kadının cadde üzerinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Wright’ın ani saldırısına uğradığı görülüyor. Yüzün tam ortası aldığı yumruk darbesi ile önce sersemleyen kadın daha sonra bir anda yere yığılıyor. Bayılan kadına müdahale etmek isteyenleri de engelleyen Wright’ın olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevrede bulunan kadına yardıma koşuyor. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı. New York Eyalet Meclis Üyesi Yuh-Line Niou’nun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler kısa sürede tepki topladı. Görüntülerin ardından Wright gözaltına alındı. 48 yaşındaki Wright, nefret suçu işlemek ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.