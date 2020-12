-Kaynak: İHA



( NEW YORK ) - New York son yılların en şiddetli kar fırtınasının etkisi altında- New York beyaza büründü NEW YORK



- ABD’nin kuzey doğusunda etkili olan kar fırtınası sonucu New Yorklular güne, şiddetli kar yağışı ile başladı.

Son yılların en şiddetli kar fırtınasına rağmen karın tadını çıkarmak için şehir merkezine inen kent sakinleri, renkli görüntülere sahne oldu. ABD’nin kuzey doğusunda dün öğle saatlerinde başlayan kar fırtınası, New York’u bir gecede etkisi altına aldı. Son yılların en şiddetli kar fırtınası ile karşı karşıya kalan New York’ta, şehrin bazı kısımlarında kar kalınlığının 60 cm’yi geçmesi sonucu hayat felç olurken, sokaklar ve önemli turistik merkezler bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Kentte bulunan okullar uzaktan eğitime geçerken, feribot seferlerine ara verildi ve yaklaşık bin 500 uçuş ve tren seferleri iptal edildi. “Geçtiğimiz yıl kış ılıman geçmişti” Meteroloji uzmanları tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, dün başlayan kar fırtınasında bir gecede geçen kıştan daha fazla kar yağdığı kaydedildi. Meteoroloji Uzmanı Isaac Longley, geçtiğimiz yıl kışın ılıman geçtiğini ve büyük kış fırtınalarından biri ile karşılaşmadıklarını belirterek, "New York City dahil pek çok yerde, fazla kar yağışı görülmedi. Geçtiğimiz yıl düşük kar yağışı miktarı açısından rekor kıran bir yıl oldu. Dolayısıyla bu yıl tek bir fırtınada, özellikle de bu büyüklükte bir fırtınada bundan fazlasını elde edebilmemiz şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı. New York beyaza büründü New York’taki kar yağışı, Times Meydanı’nda renkli görüntülere sahne oldu. Şehir sakinleri, dondurucu soğuğa rağmen karın tadını çıkarmak için sokaklara döküldü. New Yorklular, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen sokaklarda birbirilerine kartopu atarak eğlendi. Covid-19 salgını durumu daha da zorlaştırdı Covid-19 salgını, olumsuz hava koşulları nedeniyle kötü olan durumu daha da zorlaştırdı. New York’ta bulunan korona virüs test merkezlerinin şiddetli kar yağışı nedeniyle kapatılırken, hastanelerde korona virüs hastalarının yatış yapabilmesi için ameliyatların büyük kısmı ertelendi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kar fırtınasına ilişkin halka uyarıda bulunmuş, son yıllarda görülen en şiddetli kar fırtınası ile karşı karşıya olduklarını söylemişti. Yollarda ve kaldırımlarda buzlanma olabileceği bildirilmiş, New York halkına evde kalmaları konusunda uyarıda bulunulmuştu.



loading...