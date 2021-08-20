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- New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı

- New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı

raylarda yüzüstü yatan yolcu

Polis Memuru Metro İstasyonu Memur Forma Metro 

-polisin raylara inmesi
-yolcunun bilincinin yerine gelmesi ve polisin yolcuyu kurtarması
-polisin perona çıkması
-metronun istasyona yanaşması

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD'nin New York kentindeki bir istasyonda bilincini kaybederek raylara düşen yolcu, polisin müdahalesiyle metronun gelmesine saniyeler kala kurtarıldı. ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesindeki bir metro istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. İstasyondaki 60 yaşındaki yolcu, bilincini kaybederek yüzüstü raylara düştü. Metronun durağa yaklaşmasına saniyeler kala yolcunun yardımına polisler koştu. Bir polis memuru raylara inerken, diğer memurlar da platformun başına koşarak el fenerleriyle istasyona gelmesi beklenen metroya işaret verdi. Bu sırada raylardaki polis memuru, yolcuyu platforma çıkarmayı başarırken, saniyeler sonra metro durağa yanaştı. Polislerin hızlı müdahalesi, yolcunun hayatını kurtardı. Raylara inen polis memuru Lupen Lopez, "Hiç düşünmeden hepimiz eğitildiğimiz şekilde olaya müdahale ettik" diye konuştu.
Diğer polis memuru Richardo Peguero ise "Ne zaman bir vatmanın dikkatini çekmek isterseniz, el fenerinizi soldan sağa sallarsınız. Bunun metroyu yavaşlatmak ve durdurmak anlamına geldiğini bilirler" diye konuştu.

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