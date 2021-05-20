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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
NEW YORK - Kuveyt Dışişleri Bakanı: 'BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek'

NEW YORK - Kuveyt Dışişleri Bakanı: 'BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek'

NEW YORK - Kuveyt Dışişleri Bakanı: "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgal yönetimi cinayetlerine son vermeyecek" - Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasir el - Muhammed es - Sabah'ın konuşmasıNEW YORK (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasir el - Muhammed es - Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça İsrail'in cinayetlerine son vermeyeceği uyarısında bulundu.İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulundaki (BMGK) "Filistin Özel Oturumu"nda konuşan Sabah, Kuveyt olarak işgalci bir güç konumundaki İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği tüm suçları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Filistin davasının hem İslam hem Arap alemi için merkezi bir dava olduğunu vurgulayan Bakan Sabah, şöyle devam etti:"Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olarak kalacaktır. 1967 sınırlarının bir parçasının bile ihlal edilmesine müsaade edilmemelidir. İlk kıblemiz olan kutsal Mescid - i Aksa da tüm Müslümanlar için özel bir mekandır."Kuveytli Bakan, Arap ve uluslararası girişimler neticesinde İsrail'in saldırılarının durdurulabileceğini söyleyerek, "BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldıkça işgalci yönetim cinayetlerine son vermeyecek. Nerede olursa olsun, hesap sorulmadığı müddetçe suç ve saldırılar artacaktır."Bakan Sabah, ülkesinin İsrail saldırılarının durdurulması için Arap, İslami ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek tüm girişimlere destek verdiğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Başkent İsrail Cinayet Saldırı 

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