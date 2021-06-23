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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

- Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kalaba Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 VIK 76 plakalı Ford marka otomobil ile 40 AU 439 plakalı Citroen marka otomobil, çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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