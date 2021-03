Nevruz kutlamasında dikkat çeken görüntü

--Vali ve Belediye başkanının ateş üstünden atlaması

- Sivas’ta baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı kutlamasında vatandaşların fidan alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturması dikkat çekti Nevruz kutlamaları Sivas kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Kutlamalara Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından program halk oyunu gösterilerinin sergilenmesi ve il protokolünün yumurta tokuşturması ile devam etti. Daha sonra il protokolü örs üzerinde çekiçle demir döverek Nevruz ateşini yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve vatandaşlar atladı. Okçuluk ekibinin gösterisinin ardından il protokolü de ok atışı yaptı. Kutlamalar son olarak Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen fidan dağıtımı ile devam etti. Ücretsiz dağıtılan fidanları alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar ise dikkat çekti. “Biz Türk milleti toprağı ana gibi benimseriz” Kutlamada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, biz Türk milleti olarak toprağı ana gibi, bir kara sevda gibi benimseriz diyerek, “ 21 Martın ülkemiz açısından, dinimiz açısından, değerlerimiz açısından da, kültürümüz açsından da çok farklı anlamları özel bir manası vardır. Türklerin Orta Asya’dan çıkışını temsil eder, Türk milletinin toprağa bağlılığını, muhabbetini, sadakatini, gittiği yerde o toprağa verdiği manayı çok güzel anlatır. Biz Türk milleti toprağı ana gibi, bir kara sevda gibi Aşık Veysel’in tabiriyle ‘kara toprak’ gibi benimseriz. Her zaman mevsimlere mana vermişizdir. 20 Mart da toprağın bereketlendiğini, filizlendiğini, doğanın yeniden şahlandığını, insana müthiş heyecan verdiği bir anlamdır” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Bugün, Orta Asya’dan Balkanlara dünyanın dört bir tarafında birliğin, beraberliğin, sevginin, kardeşliğin simgesi olan baharın müjdecisi Nevruz günü. Tüm milletimizin, Türk milletinin Nevruz gününü tebrik ediyorum. Nevruzun özünde aslında birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma, sevgi ve barış içeriyor. Ülkemizin ve dünyanın en önemli ihtiyacı olduğu husus birlik ve beraberlik” şeklinde konuştu.

