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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında Ayasofya Cami-i Kebir'de dualarla anıldı

Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında Ayasofya Cami-i Kebir'de dualarla anıldı

Cami içinden görüntü

Sofya Miller Harekete Geç 

-Vatandaşlar
-Hocalar
-Fatih Erbakan konuşma
-Detaylar

( İSTANBUL )- Erbakan vefatının yıldönümünde Kuran-ı Kerim tilaveti ile Ayasofya Cami-i Kebir’de anıldı İSTANBUL

- Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 10’uncu yıl dönümünde Ayasofya Cami-i Kebir’de okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile anıldı. Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının sene-i devriyesinde Ayasofya Cami-i Kebir'de akşam namazına müteakip okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen dualar ile anıldı. Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen programa Yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.
Çok sayıda vatandaş da akşam namazını müteakip düzenlenen programa ilgi gösterdi. Erbakan için Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi. Fatih Erbakan program öncesinde bir konuşma yaparak, “Ayasofya Camii Kebir’indeyiz merhum Erbakan hocamızın yıllarca mücadele ettiği. Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın sloganı ve hedefi ile gençlerimizi bütün millerimizi harekete geçirdiği. Kendisinin vefatının 10. yıldönümünde bu mevlidi şerifi gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah’a sonsuz şükürler olsun” dedi.
(FT- MB-
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