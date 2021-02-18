Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde Afganistan ve Irak görüşüldü - Afganistan konusunda karar çıkmazken, Irak’taki misyonlar genişletilecek

- NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde Afganistan ve Irak görüşüldü - Afganistan konusunda karar çıkmazken, Irak’taki misyonlar genişletilecek

-Stoltenberg açıklama

( PARİS ) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde Afganistan ve Irak görüşüldü- Afganistan konusunda karar çıkmazken, Irak’taki misyonlar genişletilecek PARİS

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Personel Sayısı Barış Süreci 


- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, NATO’nun Afganistan’daki varlığı hakkında karar verilmediğini ve Irak’ta ise NATO’nun misyonlarının genişletileceğini bildirildi.
NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci günü sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ikinci gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantıda ele alınan konulara değinerek, ikinci günün gündeminde uluslararası terörizme karşı mücadeleye önemli katkıda bulunan NATO’nun Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonları olduğunu belirtti.
NATO’nun Afganistan’daki varlığına dair karar verilmedi Stoltenberg, Savunma Bakanlarının Afganistan'daki durumla ilgili pek çok ikilemle karşı karşıya kaldığını belirtti.
NATO’nun Afganistan'daki varlığının geleceği ile ilgili nihai bir karar verilmediğini açıklayan Stoltenberg, "1 Mayıs'ın son teslim tarihi yaklaşırken, önümüzdeki haftalarda NATO Müttefikleri yakından istişare ve koordinasyon sağlamaya devam edecek" dedi.
“NATO barış sürecini güçlü bir şekilde destekliyor” Stoltenberg, "Cesur Afgan güvenlik güçleri için eğitim ve finansman sağlayarak Kararlı Destek misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz. NATO barış sürecini güçlü bir şekilde destekliyor ve bunun bir parçası olarak asker sayımızı önemli ölçüde azalttık" ifadelerini kullandı. “Taliban iyi niyetle müzakere etmeli” Afganistan’da barış sürecini yeniden canlandırmanın artık zorunlu olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Taliban iyi niyetle müzakere etmeli, yüksek düzeyde şiddeti azaltmalı ve uluslararası terörist gruplarla işbirliğini durdurma taahhütlerini yerine getirmelidir" dedi.
Irak’taki eğitim misyonu genişleyecek Stoltenberg, Irak hükümetinin isteği üzerine, NATO’nun Irak’taki eğitim misyonunu genişletmeye karar verdiğini belirtti.
Stoltenberg, "Irak güçlerini terörle mücadele ederken desteklemek ve DEAŞ’ın geri dönmemesini sağlamak" ifadelerini kullandı. Irak’taki personel sayısı 500’den 4 bine çıkarılacak Stoltenberg, NATO’nun Irak’taki misyonunda görev alan personel sayısının 500 kişiden 4 bin kişiye çıkarılacağı bilgisini vererek, eğitim faaliyetlerinin daha fazla Irak güvenlik kurumunu ve Bağdat dışındaki alanları kapsayacağını duyurdu. Bu hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, "Ona her şeyin Iraklı yetkililerle tam bir istişare içinde yapılacağına dair güvence verdim" dedi.
Stoltenberg, Danimarka’nın Irak’taki misyonu Kanada’dan devraldığını duyurarak, "Irak'taki eğitim misyonumuza iki zorlu yıl boyunca liderlik ettiği için Kanada'ya ve bu kritik noktada komutayı devraldığı için Danimarka’ya teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı