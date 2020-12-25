Nasreddin Hoca Türbesi restorasyon çalışmaları başladı

-Nurullah Osmanlı’nın açıklamaları

-Salih Akkaya’nın açıklamaları

-Türbe içinden detaylar



( KONYA ) KONYA



- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Konya’nın Akşehir ilçesindeki Nasreddin Hoca Türbesi’nde restorasyon çalışmaları başladı.

Restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek üzere Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’e geldi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile birlikte türbede incelemelerde bulunan Nurullah Osmanlı, Nasreddin Hoca’nın türbesinin restorasyonunu başlatmak için burada bulunduklarını söyledi.



Nasreddin Hoca’nın aslen bir ulema, fikir adamı, alim ve öğretmen olduğunu belirten Osmanlı, “Vakfiyesine bakarak yaptığımız çalışmalarda Abdülhamit Han tarafından restorasyon çalışmaları ilk defa başlatılıyor, daha sonraki dönemlerde de muhtelif müdahaleler olmuştur. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün burada bulunmasının nedeni; bakan yardımcımız Ahmet Misbah Demircan, Akşehir’i ziyaretlerinde restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmasını talimatlandırmışlardı. Biz de bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan Nasreddin Hocamızın 1476 tarihli bir vakfiyesinin bulunduğunu Osmanlı arşivlerinden görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki vergi kayıtlarında burada bir medresenin yer aldığını ve aynı zamanda bir türbenin de yer aldığını, buradaki çalışanların, türbedarın bütün gelirlerini Akşehir merkez ve çevresindeki birtakım taşınmazlarla elde edilen gelirle elde edildiğini görüyoruz. Bu belgeyle beraber biz burada birkaç tane şey çıkarıyoruz. Bir tanesi Hocamızın bir alim olduğu kesinleşiyor. Ayrıyeten kendisinin Akşehir’de ikamet ettiği ve Akşehir’de vefat ettiğini anlıyoruz ki, türbedarın varlığından da bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Akşehirimizin bu anlamda değer verdiği, kıymet verdiği Akşehirimiz için önemli bir zatın türbesinin burada olduğunu vakfiyelerden ve veri kayıtlarından da anlamış oluyoruz. Bu vesileyle Nasreddin Hocamızın 2 binin üstünde kitabı olduğunu, değerli bir alim, bir zat olduğunu, tüm dünyada kitaplarından derlemelerle birçok bilginin ve fikrin verildiğini biliyoruz. Kendisinin hazır cevap olması, nüktedan olmasının yanında da bir alim olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabii ecdadımızın bütün eserleri türbeler, camiler ve buna benzer bütün halka hizmet veren unsurların tamamını ecdat bir vakıf sistemiyle ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Biz bugün de halkımıza bu vakıf sisteminin, vakıf medeniyetinin devamlılığını sağlamak için vakıflara destek vermeye teşvik ediyoruz” dedi.

Nasreddin Hoca’nın Akşehir’in en önemli değeri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Nasreddin Hoca adına birçok etkinlikler, projeler, sempozyumlar, şenlikler, anma günleri ve fıkra canlandırma yarışmaları düzenlediklerini kaydetti.

Türbede en son bu şekilde kapsamlı bir restorasyon çalışmasının 1906 yılında Abdülhamid Han döneminde yapıldığını dile getiren Akkaya, “Abdülhamid Han dönemin valisine bir ödenek göndererek bu restorasyonu yaptırmış. Abdülhamid Han döneminde bütün Anadolu’daki Türk büyüklerinin türbeleri restore edilmiş, Nasreddin Hocamızın türbesi de onun döneminde restore edilmiş. O zamandan sonra küçük çaplı tadilatlar olmuş ama büyük çaplı bir tadilat olmamış. Şimdi Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından bu restorasyon yapılacak. Bizden önce görev yapan Abdülkadir Oğul Başkanımız restorasyon projesini MEVKA Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlatmış, fakat start vermek bugüne bizlere nasip oldu. Biz de projede küçük bir tadilat yaparak kuruldan geçirdik. Aslına uygun bu yeşil görüntüsünün muhafaza edilmesi ile ilgili. Bu proje onaylandı, tadilatı Akşehir Belediyesi olarak biz yapmayı hedefliyorduk, bütçemizi de bu yıl için ayarlamıştık. Ancak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Akşehir ziyaretinde ‘Hocamızın türbesinin restorasyonunu bize verin, biz yapalım’ teklifi oldu, biz de memnuniyetle dedik. Hasan Paşa İmaret Camimizin restorasyonu da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından fevkalade güzel yapılmıştı. Ben bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Vakıflar Konya Bölge Müdürümüze ve vesile olan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.





loading...