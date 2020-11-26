NAPOLİ - Arjantinli efsane futbolcu Maradona, Napoli San Paolo Stadı’nın girişinde anıldı
- San Paolo Stadı'ndan görüntüler - Stadın önündeki taraftarlardan görüntüler - Taraftarların tezahüratlarından görüntüler - Stadın önünde Maradona için oluşturulan anı köşesindeki eşyalardan görüntüler - Yakılan mumlardan görüntüler - Meşale yakan taraftarlardan görüntülerNAPOLİ (AA) - Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona uzun yıllar formasını giydiği ve önemli başarılar kazandırdığı Napoli takımının taraftarlarınca Napoli San Paolo Stadı’nın girişinde anıldı.
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