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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
NAPOLİ - Arjantinli efsane futbolcu Maradona, Napoli San Paolo Stadı’nın girişinde anıldı

NAPOLİ - Arjantinli efsane futbolcu Maradona, Napoli San Paolo Stadı’nın girişinde anıldı

- San Paolo Stadı'ndan görüntüler - Stadın önündeki taraftarlardan görüntüler - Taraftarların tezahüratlarından görüntüler - Stadın önünde Maradona için oluşturulan anı köşesindeki eşyalardan görüntüler - Yakılan mumlardan görüntüler - Meşale yakan taraftarlardan görüntülerNAPOLİ (AA) - Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona uzun yıllar formasını giydiği ve önemli başarılar kazandırdığı Napoli takımının taraftarlarınca Napoli San Paolo Stadı’nın girişinde anıldı.

Tezahür Tezahürat Forma Eski Futbolcu 

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