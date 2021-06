‘Namevcut’ sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

-Sergiden görüntü

- Fatih Kadırga Sanat Galerisi'nde, pandemi başından bugüne kadar 9 farklı sergiden oluşan serinin sonuncusu olan. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün eserlerinden oluşan ‘Namevcut’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün soyut yağlı boya ve keçeli kalem çalışmalarından oluşan 23 eserin sergileneceği sergide sanatçı, kendi ‘Namevcut’ evreninin kapılarını izleyicilere açtı. Çalışmalarını oluştururken ıssız, bilinmeyen, namevcut kavramlarının peşinden giden sanatçı, insanın ve doğanın içinde olan en büyük güçlerin gizemini de bu şekilde algılayabilmeyi, en azından bir pencere açabilmeyi umuyor. Sergi 28 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini bekliyor Fatih Belediyesi ev sahipliğinde açılan ‘Namevcut’ sergisinde tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle çalışılan eserlerin yanı sıra kağıt üzerine keçeli kalem çalışmalarının da bulunduğu eserlere de yer verildi.

Serginin açılışına Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, serginin hazırlayıcısı sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk, sanatçı Zeki Kuşoğlu ve sanatseverler katıldı.

Açılış törenindeki konuşmaların ardından Başkan Turan ve Aslıhan Kuşoğlu Öztürk sergiyi birlikte gezdi. Dileyen sanatseverler sergiyi 28 Ağustos tarihine kadar Kadırga Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilecek. "Burada çok kıymetli, çok güzel eserler sergileniyor" Bütün İstanbulları Kadırga Sanat Galerisi'ne beklediğini söyleyen ve aynı zamanda her serginin internet ortamında dijital olarak da seyredilebileceğini dile getiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, " Bu Kadırga Sanat Galerisi'ndeki 9'uncu sergimiz. Kadırga Sanat Galerilerimiz pandemi döneminde açıldı. Yaklaşık 1 yıldır İstanbul'daki sanatseverlere 5 ayrı holde hizmet veriyor. Bugünde değerli sanatçımız Aslıhan Kuşoğlu'nun resimleriyle açılış yaptık. Burada çok kıymetli, çok güzel eserler sergileniyor. İstanbullu bütün sanatseverleri bu dönem içerisinde hem Kadırga Sanat Galerisi'ne davet ediyoruz hem de Aslıhan Kuşoğlu'nun ‘Namevcut’ adlı sergisini görmeye davet ediyorum. Gelemeyenler için biz bütün sanat galerilerini dijital ortamda aktarıyoruz. Sanatseverler Fatih Belediyesi'nin ya da Kadırga Sanat Galerisi'nin internet sitelerinde dijital olarak bütün bu eserleri çok yakın ölçekte görebiliyorlar" diye konuştu.

"Biraz ironik ama ben Namevcut Sergisi'ni mevcudumuzu genişletmeye ayırdım" Aslında her şeyin bir mevcut olduğunu ifade eden ‘Namevcut’ sergisinin hazırlayıcısı sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk ise, " Bu sergi benim mevcutlarımdan oluşuyor. Adını namevcut olarak nitelendirdim ama mevcutlarımdan oluşuyor. Aslında mevcut ve namevcut diye iki kavramın olduğunu düşünmüyorum. Aslında her şey bir mevcut. Bu zamanın mevcudu başka bir zamanın mevcudu olabiliyor. Sizin namevcudunuz benim mevcudum olabiliyor. Aslında varlık bir bütün. Bize şu anda gerçek gibi görünmeyen aslında gerçekliğin tam bir karşılığı olabiliyor. Biraz ironik ama ben Namevcut Sergisi'ni mevcudumuzu genişletmeye ayırdım” dedi.

“Bu sergi aslında ilginç bir süreç” Sözlerinin devamında Öztürk, “Herkesi mevcudunu geliştirmeye davet ediyorum. Bu sergi aslında çok ilginç bir süreç. Neredeyse üniversite yıllarımdan başlayan bir sürecin devamı oldu. Daha fazla çalışma vardı ama galeriye sığmadı. Burada sadece yağlı boya, akrilik ve karışık teknik çalışmalarım var. Hayat bize ne gösterecek? Başka namevcutları mevcut etme süreci içerisinde mi olacağım? Hep bu arayış devam edecek sanıyorum. Ama bundan sonra başka namevcutların üzerinden gideceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

