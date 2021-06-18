Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
NABLUS - İsrail güçleri, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı

NABLUS - İsrail güçleri, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı

- Filistinlilerin Nablus ’a bağlı Beyta beldesinde toplanması - Cuma namazının kılınması - İsrail güçlerinin göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi - Filistinli göstericilerin sapanla taş atarak karşılık vermesi - Yaralı göstericiyi ambulans ile hastaneye kaldırılmasıİsrail güçleri, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladıKUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.Yerel kaynaklar, Filistinlilerin Nablus ’a bağlı Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.
İsrail güçlerinin göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ifade edildi.Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 5 kişiyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği kaydedildi.Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi’ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmuştu.Buna tepki olarak Filistinliler Beyta beldesinde zaman zaman gösteriler düzenliyor.

Hastane Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi Mermi 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement