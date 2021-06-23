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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NABLUS - Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in yerleşimci politikalarına 'gece karmaşası' eylemleriyle direniyor

NABLUS - Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in yerleşimci politikalarına 'gece karmaşası' eylemleriyle direniyor

NABLUS - Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in yerleşimci politikalarına "gece karmaşası" eylemleriyle direniyor

: - Gece protestoları için hazırlık yapan Filistinli gençlerden detaylar - Barikatlar için lastikler taşınması - Ellerinde meşaleler ile yürüyen göstericilerden detaylar - Filistinli gösterici ile röportajNABLUS (AA) - KAYS EBU SEMRA - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında gece çöker çökmez "Sabih" dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu "Avitar"ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, "gece karmaşası" adını verdikleri protestolar düzenliyor.Batı Şeria'daki Filistinliler "gece karmaşası" fikrini Gazzelilerden aldı. Gazze halkı, İsrail'e ve uyguladığı ablukaya karşı başlattığı ve yaklaşık 1 buçuk yıl süren protestolarından birine "gece karmaşası" adını vermişti.Beyta kasabası ahalisi de yerleşimcileri rahatsız etmek, onları gitmeye zorlamak ve yeni karakolu tahliye etmek amacıyla Gazze'den tevarüs edilen bu protesto biçimiyle direnişe ve topraklarını korumaya devam ediyor.İsrailli yerleşimciler, "Avitar" yerleşim karakolunu, Batı Şeria ve Kudüs'te büyük tepkilere ve protestolara neden olan İsrail'in geçen mayıs ayında Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları sırasında inşa etti.

Politika Protesto İsrail İşgal Saldırı 

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