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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Myanmar'ın en büyük ikinci kentinde darbe karşıtı protesto - BM Genel Sekreteri Guterres: 'Darbenin başarısız olması için uluslararası toplumu harekete geçireceğiz'

- Myanmar'ın en büyük ikinci kentinde darbe karşıtı protesto - BM Genel Sekreteri Guterres: 'Darbenin başarısız olması için uluslararası toplumu harekete geçireceğiz'

Protesto detay

( NAYPYİDAW ) - Myanmar'ın en büyük ikinci kentinde darbe karşıtı protesto- BM Genel Sekreteri Guterres: "Darbenin başarısız olması için uluslararası toplumu harekete geçireceğiz" NAYPYİDAW

Askeri Darbe Genel Seçimler Uluslararası Suç Duyurusu Harekete Geç 


- Myanmar'ın ikinci büyük kenti Mandalay'da askeri darbeye karşı protesto gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise darbeyi değerlendirdiği açıklamasında, "Uluslararası toplumun tüm kilit aktörlerini, bu darbenin başarısız olmasını sağlamak için Myanmar'a yeterince baskı uygulayacak şekilde harekete geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Myanmar'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürüyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'da darbe karşıtları sokağa çıktı. Kentte darbeye yönelik gerçekleştirilen ilk protestoda Mandalay Tıp Üniversitesinde ve farklı noktalarda toplanan gruplar, "Halk askeri darbeyi protesto ediyor" yazılı pankart taşıdı. Protestocular, "Tutuklanan liderlerimizi şimdi bırakın" şeklinde slogan attı. BM'den darbeye tepki BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu Myanmar'daki darbesinin başarısız olmasını sağlamaya çağırdı. Myanmar'da anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunan Guterres, Güvenlik Konseyi'nde bu konuda birlik olacağını umduğunu dile getirdi. Guterres, "Uluslararası toplumun tüm kilit aktörlerini, bu darbenin başarısız olmasını sağlamak için Myanmar'a yeterince baskı uygulayacak şekilde harekete geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
"Seçimlerin sonucunu ve halkın iradesini tersine çevirmek kesinlikle kabul edilemez" diyen Guterres, "Umarım Myanmar'daki ordunun ülkeyi yönetmenin yolunun bu olmadığını anlamasını sağlamak mümkün olur" diye konuştu.
Ne olmuştu Öte yandan Myanmar ordusu, geçtiğimiz Pazartesi günü Kasım 2020'deki genel seçimlerde Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Bazı generaller, Suu Kyi ve onlarca hükümet yetkilisi gözaltına alırken, darbeye ABD, Türkiye ve diğer Batılı ülkelerden peş peşe kınama mesajları gelmişti. Dün Myanmar polisi, Aung Suu Kyi’nin başkent Nepido’da bulunan evinde yaptığı aramada yasadışı yollarla ülkeye sokulmuş 4 adet elde taşınabilir telsiz bulmuştu. Polis, 15 Şubat’a kadar tutuklu bulunan Kyi’ye karşı suç duyurusunda bulunurken, Pazartesi günü gözaltına alınan Kyi, ülkenin ithalat-ihracat kurallarını ihlal etmekle suçlandı.
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