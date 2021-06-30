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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Müzisyenin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

- Müzisyenin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

emniyet çıkışı

Samimiyet Yangın Kahvehane Gözaltı Avcılık 

-Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü’nün hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü’nün(20) hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mahmut S.’nin daha önce yaşadığı daireye geldiği, içeri girip evde kalmak istediği ve evde yaşayanların ise izin vermemesi üzerine sinirlenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak eve ateşe verdiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mahmut S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, 28 Haziran’da cezaevinden tahliye olduğunu söyleyerek, “Dilovası’na kadar bir arkadaşım beni bıraktı. Daha sonra o tarafa geldiğimi öğrenen B.K. beni otogardan aldı. Sonra Kadıköy’e gidip birlikte alkol aldık. Gece 2 buçuk sıralarında aparta geldik. B.K.'dan 100 lira ve telefonunu istedim, buradan kahvehaneye geçip çay içtim” dedi.
“Yangını ben çıkarmadım” Aparta geri döndüğünü anlatan şüpheli , “Telefondan müzik dinleyip masanın üzerine çakmak sigaramı bırakıp lavaboya gittim. Lavabodan çıkınca odadan dumanlar olduğunu fark ettim. Sonrasında oradan çıktık. Çıkarken de apartta kalanları çıkarmak için bağırdık. Ben B.K.’nın ifadesinde beyan ettiği gibi elime battaniye alıp yakmadım. Yusuf Can Döğüşçü isimli şahsı sadece birkaç kez görmüşlüğüm var fakat samimiyeti yoktur. Çıkan yangında Yusuf’un öldüğünü duydum. Yangına ben sebebiyet vermedim. Yangının ne şekilde çıktığını bilmiyorum. Yusuf Can’ın kaldığı oda bizim odanın arkasında kalır” diye konuştu.
Şüpheli mahkemedeki sorgusunda ise, “Yangın ben lavabodayken çıktı. Tarafıma iftira atılmaktadır. Benim kimseyle husumetim bulunmamaktadır. Söz konusu yangını ben çıkarmadım. Suçsuzum” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mahmut S.’yi “yangın çıkarmak suretiyle öldürme” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. (GE-CGK-
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