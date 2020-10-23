Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi



- Esenyurt’tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, Esenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etmişti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karışmıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı. Müşteriyle tartışan ve “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.



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