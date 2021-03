‘Müslüman kardeşliği’nin timsali Edirne’de yaşanıyor

-Lari Cami İmamı Veysel Arıkan'ın açıklaması

-Faslı Abid'in temizlik çalışmaları

-cami cemaati ile röportaj



( EDİRNE )- Fas uyruklu Muhsin, davranışları ile Edirne Lari Cami cemaatinin gönlünü kazandı- Her gün caminin içini dışını pırıl pırıl yapıyor EDİRNE



- Avrupa’ya gitme hayaliyle yaklaşık bir yıl önce Edirne’ye gelen Fas uyruklu Muhsin Abid, Lari Camii’nin temizliğini yaparak yaşamını devam ettiriyor. Davranışları ile cami cemaatinin sevgisini kazanan Fas uyruklu Abid, her gün caminin temizliğini yaparak, cemaatin verdiği harçlıklarla geçimini sağlıyor.Edirne’nin tarihi camilerinden olan Lari Cami’nde, yüce dinimiz İslam’ın gölgesinde ‘Müslüman kardeşliğinin’ güzel bir timsali yaşanıyor. Yaklaşık 1 yıl önce Avrupa hayaliyle Fas’tan yola çıkan ancak çeşitli sebeplerden dolayı Edirne’de kalmak zorunda kalan Fas uyruklu Muhsin Abid, yaşam mücadelesinde pes etmedi.İslam sevgisi onu camiye yönelttiYaşadığı İslam sevgisi ile yaşadığı bölgede bulunan Lari Cami’ne sıkça giden Faslı Abid, bir süre caminin genel temizliği ve bakımı ile ilgilenmeye başladı.

Bir süre sonra cami cemaati tarafından hal ve hareketleri dikkat çekilen Abid’e, cemaat de ilgi göstermeye başlayarak, kendisine ufak tefek sadaka ve harçlıklar verilmeye başlandı.“Faydası var, memleketimize, camimize”Lari Cami İmamı Veysel Arıkan da Fas uyruklu Muhsin Abid’in, yaklaşık 1 yıldır cami cemaati arasında yer almaya başladığını belirterek, “Muhsin buralarda oyalanıyordu, caminin işleriyle uğraşıyordu. Böylelikle camiye yardım ediyordu. Şimdi her Cuma camimizi süpürüyor. Burada komşularımızda, cemaatimiz de arada sadaka olarak Muhsin’e üç beş kuruş yardım yapıyorlar. Faydası var, memleketimize, camimize” dedi.

“Bizde bir ekmeğimizi paylaşıyoruz kendisi ile”Cami cemaati de Muhsin’in bugüne kadar kimseyle bir tartışması olmadığını ve herkesler tarafından sevilen bir insan olduğunu belirterek, “Ailesinin bir kısmı kardeşleri İtalya’da, ancak o gidemedi. Burada kaldı. Biz de kendisini seviyoruz, bir zararını görmedik. Burada bir evde tek kalıyor, kirasını bir şekilde insanlar yardımcı oluyor. Odun kömür yardımı yapıyorlar. Burada biz de bir ekmeğimizi paylaşıyoruz” diye konuştu.

“Hepsi Müslüman; Cezayir, Libya, Irak hepsi Müslüman Elhamdülillah”Fas uyruklu Muhsin Abid de, “Hepsi Müslüman, hudut yok. Hepsi Müslüman Elhamdülillah; Fas, Türk, Cezayir, Libya, Irak hepsi Müslüman Elhamdülillah. La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” dedi.





