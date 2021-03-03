MUŞ - Vali Gündüzöz, kontrollü normalleşme süreci ile ilgili basın toplantısı düzenledi
- Muş Valisi İlker Gündüzöz açıklaması - Kentten genel görüntüler - Kahve ve iş yerlerinden görüntüler - Pastane işletmecisi Veysel Okşaş konuşması Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme süreci ile ilgili valilikte basın toplantısı düzenledi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu'un da katıldığı basın toplantısında konuşan Vali Gündüzöz, talimat doğrultusunda kentte özel tedbirler aldıklarını söyledi.
Koronavirüsle mücadelenin sadece devletin yapabileceği bir mücadele olmadığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:"El birliğiyle eğer bu mücadeleyi yapabilirsek başarıya ulaşma şansımız daha yüksek olur. Muş 'ta arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı hepsini takdir ediyoruz. Emniyet ve jandarmamız denetimler noktasında sürekli sahadaydı. Salgının ilk günlerinde en yoğun İstasyon Caddesi'in demir korkuluklarla böldük ve insanların birbirleriyle temasını önlemeye çalıştık. Bunun da etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda her vatandaşımız bize aynı duyarlılıkla yaklaşmadı. İlk başta tepki veren vatandaşlarımızda oldu. Devlet olarak biz o tedbirleri almak zorundaydık. Dolayısıyla Muş düşük risk grubunda olan 14 ilden biri. Bu sevindirici ama tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Zaman zaman cezai işlemler uyguladık. Bunların hepsi memleketin iyiliği içindi.""Temizlik, maske ve mesafe konusunda hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Bugünden itibaren daha yoğun bir şekilde denetimler yapılacak." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:"Bu denetimler insanımızın sağlığı ve toplumumuzun mutluluğu için. Biz vatandaşlarımızdan hassaten şunu istiyoruz, maskelerinizi indirmeyin. Biz düşük illerden biri olduk, kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu mutluluk verici ama bu şu demek değil, maskeleri atalım, gezelim. Şimdi sokaklara baktığımızda maskeleri çıkaranlara şahidiz. Biz her türlü önce uyaracağız. Eğer uyarıları kale almazlarsa ceza keseceğiz.Lütfen koronavirüs kurallarına dikkat ediniz. Herkes maskesini takacak, hiçbir gevşeme olmayacak. Maske konusunda da kural neyse öyle takılacak. Vatandaşlarımızdan kurallara uymasını talep ediyoruz." - "Esnaf ve vatandaşlarda bu sürece uydu"Pastane işletmecisi Veysel Okşaş da yüzde 50 oranında müşteri almaya başladıklarını belirtti. Kentin mavi kategorisinde yer almasından duyduğu mutluluğu ifade eden Okşaş, "Valimiz İlker Gündüzöz ve emniyet teşkilatımız tedbirleri sıkı tuttu. Esnaf ve vatandaşlarda bu sürece uydu. Allah'a şükürler olsun bu belayı en kısa zamanda atlatacağız. Müşterilerimizi almaya başladık. Emeği geçen siyasetçilerimize de teşekkür ediyoruz." dedi.
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