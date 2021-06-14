Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUŞ - Tarihi Murat Köprüsü, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

MUŞ - Tarihi Murat Köprüsü, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

- Murat Köprüsünün gece havadan görüntülenmesi - Köprüyü gezen ziyaretçiler - Antalya'nın Kaş ilçesinden Muş 'a gelen Hülya Mutlu'nun konuşması - Kent sakinlerinden Deniz Sebriz'in konuşması Muş 'taki tarihi Murat Köprüsü, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyorMUŞ (AA) - Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş 'ta, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) kısıtlamalarında kısmi normalleşmeye geçilmesiyle yerli ve yabancı turistler ağırlamaya başladı.
Murat Nehri üzerine yapılan 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü tarihi köprü, kente gelen ziyaretçilerin en çok gezdiği tarihi mekanların başında geliyor.Normalleşme süreciyle yeniden yerli ve yapancı turistlere ev sahipliği yapan köprü, yeni evlenen çiftler tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor.Antalya'nın Kaş ilçesinden Muş 'a gelen Hülya Mutlu, kentte ilk olarak tarihi Murat Köprüsü'nü gezdiğini söyledi.

Köprünün yapılan düzenlemelerle hem gece hem de gündüz ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Mutlu, şöyle konuştu:"Kente gelenler en çok burayı geziyor. Yeni evlenen çiftler fotoğraf çekmeye geliyor. Çok eski bir yapı. İlk tanıştığımız kişiler 'Murat Köprüsü'ne gittiniz mi?' diye soruyor. Fotoğraf çekilmek isteyen mutlaka Murat Köprüsü'ne uğruyor."Kent sakinlerinden Deniz Sebriz ise il dışından gelen misafirlerini Murat Köprüsü'ne getirdiğini belirtti.
13. yüzyılda inşa edilen köprünün ihtişamıyla insanları kendine hayran bıraktığını dile getiren Sebriz, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist buraya geliyor. Biz de misafirlerimize burayı tanıtıyoruz." dedi.

Koronavirüs Yabancı Turist Ziyaretçiler Fotoğraf Stüdyosu Tarihi Mekan 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement