Muş merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tutuklandı
- Şüphelilerin adliyeye götürülmesiMUŞ (AA) - Muş merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş , Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, kırsal alana eleman kazandırma çabası içinde oldukları ve yasa dışı etkinliklere katıldıkları tespit edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.Zanlılardan 2'si adli kontrol kararıyla, 15'i ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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