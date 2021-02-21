Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MUŞ - Kar kütlelerinin iş makinelerinin boyunu aştığı köy yolları güçlükle açılıyor

MUŞ - Kar kütlelerinin iş makinelerinin boyunu aştığı köy yolları güçlükle açılıyor

- Karla mücadele çalışmasının havadan görüntülenmesi - Açılan yoldan detay - Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aşması - Karla mücadele ekiplerinin yolu açması - Açılan yolun tünel olması - Ekip Şefi Nazım Diner'in açıklama yapması - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün gazetecilere açıklama yapması Muş 'ta kar kütlelerinin iş makinelerinin boyunu aştığı köy yolları güçlükle açılıyor - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür: - "Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek, oradaki insanların ulaşımını sağlamak vazifemizdir"MUŞ (AA) - Muş 'ta karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı köy yollarını güçlükle açıyor. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan karın ardından kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.Kar kalınlığının bazı bölgelerde iş makinelerinin boyunu aştığı Üçevler grup köy yolunda çalışan ekipler, yoğun kar ve sise rağmen vatandaşların mağdur olmaması için mücadele veriyor.Yüksek kar örtüsü nedeniyle bazı bölgelerde neredeyse tünelin oluştuğu yoldaki çalışma, drone ile havadan görüntülendi. - "Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek vazifemizdir"İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür süren karın genel yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sorumluluk alanlarında 48 iş makinesi 64 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini aktaran Yentür, şöyle konuştu:"Yüksek yerlerde fırtına ve tipi nedeniyle karın yağmadığı dönemlerde de yolların kapanması söz konusu oluyor. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Fırtına nedeniyle zaman zaman görüş mesafemiz 10 metreye kadar düşüyor. İş makinelerimiz yüksek yerlerdeki fırtınadan dolayı sürekli yoldan çıkıyor. Bu da çalışmamızı aksatıyor. Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek, oradaki insanların ulaşımını sağlamak vazifemizdir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün ekipleri çok tecrübeli."Yentür, açılan yolların yarım saat sonra tekrar dolduğunu belirterek, yüksek kesimlerdeki yollarda kardan tünellerin oluştuğunu ifade etti.
Ekip Şefi Nazım Diner ise kar kalınlığının bazı yerlerde iş makinesinin boyunu aştığını belirterek, tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalıştıklarını kaydetti.

İş Makinesi Kar Kalınlığı Kar Örtüsü Köy Yolları Karla Mücadele 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement