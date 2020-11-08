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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi - DİYARBAKIR

Mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi - DİYARBAKIR

- Düzenlenen operasyon - Ele geçirilen malzemeler Diyarbakır 'da mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Alatosun Mahallesi kırsalında 4 Kasım'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.Operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından başta şehir merkezleri olmak üzere yurt içinde yapılması planlanan saldırılarda kullanılmak üzere yurt dışından kuryeler vasıtasıyla sevk edilen, Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çapında çok namlulu 7 roketatar mühimmatı ve 90 milimetre çok namlulu 2 roketatar mühimmatı, Rus menşeili 3 antitank mühimmatı ve 4 sevk fişeği ile 8 müsademeli tapa, 3 radyo frekanslı zaman ayarlı el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan role sistemi ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Frekans Yurt Dışı Terör Örgütü Saldırı 

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