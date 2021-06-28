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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (1)

MUĞLA - Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (1)

- Yangın çıkan bölge - Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar - Yükselen dumanlar - Yangına müdahale eden ekipler - Yanan bölge Muğla 'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Muğla - Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla - Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Yangın Ormanlı Makilik Alan Polis Ekipleri Orman Yangını 

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