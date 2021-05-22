Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor

MUĞLA - Şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor

- Tedavi altına alınan yavru kedi - Veteriner Hekim Mustafa Değişici'nin açıklaması Muğla 'da şırınga yardımıyla sütle beslenen kedi yavrusu kuvözde tedavi ediliyor - Veteriner hekim Mustafa Değişici: - "Dünya literatüründe de çok fazla görülen bir şey değildir. Yaşama ihtimali çok düşük. Ancak elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışacağız"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlıklarından dolayı kuvözde tutulan kedi yavrusu, sütle besleniyor.Çeşitli rahatsızlıklarıyla doğan 4 günlük kedi, bir klinikte tedaviye alındı.Normal hareketlerini yapmakta zorlanan ve kuvözde tutulan yavru, veteriner hekim Mustafa Değişici ve personel tarafından şırınga yardımıyla sütle besleniyor.Değişici, yaptığı açıklamada, kedilerde doğumsal anomalinin nadir de olsa görüldüğünü söyledi.

Meslek hayatında belki de bir daha karşılaşmayacağı bir vakayla karşılaştığını belirten Değişici, şöyle konuştu:"Dünya literatüründe de çok fazla görülen bir şey değildir. Yaşama ihtimali çok düşük. Ancak elimizden geldiğince onu yaşatmaya çalışacağız. Yaşatabilirsek daha ileri tetkikler yapabileceğiz. Şu anda kliniğimizde tedavi altında. Radyografik görüntülerde iç organlarının tek olduğunu gördük. Sadece yüzü, ağzı, dili, burnu, gözünün farklı olduğu tespit edildi."

Yavru Kedi 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement