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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)

MUĞLA - Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı (2)

- Orman yanının helikopterden çekilen görüntüsüMarmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun gösteriyor.

İçmeler Yangın Ormanlı Helikopter Orman İşçisi 

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