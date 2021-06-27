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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4)

MUĞLA - Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4)

- Yangın yerindeki itfaiye, ambulans ve cenaze nakil aracı - Helikopter ile yangına müdahale edilmesi - Yanan alandan yükselen dumanlarGÜNCELLEME - Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Muğla Valisi Orhan Tavlı: - "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor"VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter destekli yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 6 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.
Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.

Yabancı Turist Helikopter Yükselen Yangına Müdahale Orman İşçisi 

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