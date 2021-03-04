MUĞLA - Genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili iki sanık 6 yıl sonra tekrar hakim karşısında
- Fethiye Adliye Binası önünde toplanan STK üyelerinin pankart açıp slogan atması - Kaya ailesinin avukatı İsmail Can Varol'un konuşması - Baba Osman Kaya'nın konuşması - Anne Güler Kaya'nın konuşması Muğla 'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili iki sanık 6 yıl sonra tekrar hakim karşısındaMUĞLA (AA) - Muğla 'da 6 yıl önce cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle biri ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl diğeri ise 42 yıl hapis cezasına çarptırılan iki sanık, yerel mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanmaya başlandı.Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktulün ailesi, taraf avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ise duruşma salonunda yer aldı.Söz verilen sanık Mehmet Poyraz Çalhan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Sanık Necati Demir da suç işlemediklerini iddia etti ve haklarında tahliye kararı verilmesini istedi.Sanık avukatlarından Ali İncesu, hiçbir delil olmamasına rağmen sanıkların nitelikli cinsel istismar suçundan ceza almalarının kabul edilemez olduğunu savundu.Kaya ailesinin avukat İsmail Can Varol ise cinsel saldırı olayının gerçekleştiğini düşündüklerini ifade etti. Genç kızın cansız bedeninin iki günü aşkın süre suda kaldığına dikkati çeken Varol, "Delillerin gizlenmesi söz konusu. Sanıklar iki gün boyunca tek kelime etmiyorlar hatta olay yerine geliyorlar. Sanıkların kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından cezalandırılmalarını talep ediyoruz." dedi. Sanık avukatlarının olay yerinde tekrar keşif yapılması ve adli tıptan rapor istenmesi taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kaya'nın babası Osman Kaya, canlarından bir parça alan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
Anne Gülen Kaya da adalete güvenlerinin tam olduğunu, sanıklara en ağır cezanın verileceğine inandıklarını dile getirdi.Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri, adliye önünde slogan atarak kadın cinayetlerini protesto etti. - OlayOrtaca ilçesinde Cansu Kaya (18), 14 Haziran 2015'te kaybolduktan 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 4 Kasım 2016'da yapılan karar duruşmasında sanıklar Necati Demir'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl yıl hapis cezası verilmişti.Yargıtay 1. Ceza Dairesi cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, suçu gizlemek için değil infialle cinayetin işlendiği ve olay sırasında genç kızın 18 yaşında olduğunun dikkate alınmadığı gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım