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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda bir zanlı tutuklandı

MUĞLA - Fethiye merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda bir zanlı tutuklandı

- İlçe Emniyet müdürlüğü - Zanlının emniyetten çıkarılışı - Polis aracının gidişiFethiye merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda bir zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerini telefonda polis, asker ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin örgütlü şekilde vatandaşları dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.Polis ekiplerinin 3 ay süren takibinde, Muğla , İstanbul ve Balıkesir'den 5 kişinin "Adınıza çok sayıda hat çıkarıldı, hatlar FETÖ mensupları tarafından kullanıldı ve operasyon başlatılacak." gibi yalanlarla korku ve tedirginliğe sevk edilerek dolandırıldığı belirlendi.Bunun üzerine eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, zanlılardan E.Ç. ve K.Ç'yi Kayseri'de yakaladı.Fethiye Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, aynı yöntemle vatandaşları 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayetler Adli Kontrol Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu Irak 

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