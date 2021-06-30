MUĞLA - Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, 4'ü yabancı 8 kişi yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Yaralıların sedyeyle ambulansa taşınması - Kaza nedeniyle trafiğin aksamasıFethiye'de otomobil ile cip çarpıştı, 4'ü yabancı 8 kişi yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 4'ü yabacı uyruklu 8 kişi yaralandı.Enes Ö. (22) idaresindeki 54 BT 355 plakalı otomobil, Fethiye - Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde, Amerika uyruklu Bredley Raymond Jordan (50) yönetimindeki 07 NZ 486 plakalı ciple çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Araçlarda sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.Kazada, sürücüler ile yolculardan Mashas Jordan (31), Majed Muhammmed (41), Ahmet Alarjani (19), Elif Çakaloğlu (22), Eray Öner (22), Şule Doğrul (22), yaralandı.Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılırken, iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Fethiye - Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
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