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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli adliyede

MUĞLA - Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli adliyede

- - Gözaltına alınan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılmasıFethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli adliyedeMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddiasıyla Mustafa Ümit Tekmanlı'yı (41) darbedip ölümüne sebep oldukları ileri sürülen 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen U.K, O.İ, S.K, C.E ve K.K, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.İlçede dün, Mustafa Ümit Tekmanlı (41), aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler tarafından darbedilmiş ve özel bir hastane önüne bırakılmıştı. Tekmanlı buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Hastane Alacak Verecek Meselesi Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Irak 

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