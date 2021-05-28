Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü
- Yangın çıkan tarla - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.Turgay Uslu'ya ait İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarlada yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday ekili tarlaya sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, buğday ekili 17 dönüm alan zarar gördü.
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