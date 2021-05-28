Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü

Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü

- Yangın çıkan tarla - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.Turgay Uslu'ya ait İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarlada yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday ekili tarlaya sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, buğday ekili 17 dönüm alan zarar gördü.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement