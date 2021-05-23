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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusunu belediye personeli sahiplendi

MUĞLA - Bodrum'da mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusunu belediye personeli sahiplendi

- Ekiplerinin sarnıçta mahsur kalan kediyi kurtarması - Kurtarılan kediyi sahiplenen Belediye personeli Şenol Direk kediyi sahiplenmesi - Şenol Direk'in konuşmasıBodrum'da mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusunu belediye personeli sahiplendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, mahsur kaldığı sarnıçtan kurtarılan kedi yavrusu belediye personeli tarafından sahiplenildi.Kumbahçe Mahallesi Rasathane Sokak'taki sarnıçtan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu Bodrum Belediyesine bildirdi.Destek Hizmetler Müdürlüğünün yardımıyla kapıyı açan zabıta ekipleri, kedi yavrusunu kurtardı.Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünde demir atölyesi sorumlusu olarak görev yapan 24 yıllık belediye personeli Şenol Direk, kilitli kapıyı açmak için gittiği görevi sonrası sarnıçta mahsur kalan kediyi sahiplendi.Evli ve üç çocuk babası Direk, çocuklarının da hayvanları çok sevdiğini ve bu yüzden yavru kediyi sahiplendiğini ifade etti.

Mahsur Kaldı Bild Yavru Kedi Zabıta Hayvan 

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