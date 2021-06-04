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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdı

MUĞLA - Bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdı

- Yaşlı adamın Atatürk'ün fotoğrafındaki tozu silmesi Muğla 'da bir kişinin araç camındaki Atatürk'ün fotoğrafını temizlediği anlar kameraya yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'da bir vatandaşın, park halindeki aracın arka camına yapıştırılan Atatürk fotoğrafının tozunu aldığı anlar ilgi gördü.Menteşe ilçesinde sokakta yürüyen yaşlı bir kişi, park halindeki aracın arka camındaki Atatürk fotoğrafının tozlandığını fark etti.Elindeki peçeteyle fotoğrafın tozuna alan kişinin davranışı takdir topladı.Yaşananların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği anlar, sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 

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