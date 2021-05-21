Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı

MUĞLA - 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı

- 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpeğin kurtarılması - İtfaiye erinin kuyuya inerek köpeği çıkarmasıMuğla'da 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldıMUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek, kurtarıldı.Karaçulha Mahallesi Mustafa Severoğlu Caddesi'nde bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan köpek sesleri duyanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Adrese gelen ekipler, köpeği 10 metrelik kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.İtfaiye eri, merdivenle indiği kuyudan köpeği kurtardı.

Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement