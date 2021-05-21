MUĞLA - 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı
- 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpeğin kurtarılması - İtfaiye erinin kuyuya inerek köpeği çıkarmasıMuğla'da 10 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldıMUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyusuna düşen köpek, kurtarıldı.Karaçulha Mahallesi Mustafa Severoğlu Caddesi'nde bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan köpek sesleri duyanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Adrese gelen ekipler, köpeği 10 metrelik kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.İtfaiye eri, merdivenle indiği kuyudan köpeği kurtardı.
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