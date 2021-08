Mudanya 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

- - Mudanya Bandosu detayı

- Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı’nın üçüncüsü “Gençlik ve Gelecek” temasıyla kapılarını açtı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ev sahipliğinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya, CHP il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle açılan fuar 29 Ağustos’a kadar 75 yayınevi, akademisyen, gazeteci-yazar, müzisyen ve tiyatrocuları Bursalı kitapseverlerle buluşturacak. Fuarın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlediğimiz bu buluşmayla, Bursa’da yaşayan tüm hemşehrilerimizle kitap dünyası arasında bir köprü kurmak istiyoruz. Bu kapsamda Yayıncılar Kooperatifi’ne, fuara katılarak Mudanya’nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak her biri birbirinden değerli yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya ise Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a kültür ve sanata verdiği destekler nedeniyle teşekkür ederken, “Dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi 1,5 yıldır devam ediyor. Pandemi sırasında dört duvar arasında evlerimize adeta hapsolduğumuzda sığındığımız ilk şey kitaplar oldu. Kitapla birlikte artan ve daha da gelişen ana ihtiyaçlarımız içinde yer alan şey ise insana dokunmak, sosyalleşmek, okuduğunu konuşmak oldu. Kitapların daha çok yazılması için yazarlara, yayılması içinse bu faaliyetlerin yapılmasına ve buluşmaya ihtiyacımız var. Vesile olan, emek veren herkese Yayıncılar Kooperatifi olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

“Gençler gidişatın aynası” Mudanya 3. Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konukları, Müzisyen, Yazar ve Yönetmen Zülfü Livaneli ve Akademisyen-Yazar Selçuk Şirin oldu. Program Selçuk Şirin ile Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk’ün “Bir Türkiye Hayali” oturumuyla başladı.

Gençlerin dünyanın her dönemde gidişatın aynası olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Gençler yapılan bütün araştırmalarda yüzde 50-70 oranda umutsuz olduklarını söylüyor. Umudunu yitirmek noktasında gençlerin bir derdi var. Ben çok umutluyum. Ama umutsuz olduğunu söyleyen gençleri de umutlu olmak zorundasın baskısı kurmak ayrıcalığımız yok. Gençler dünyanın her dönemde gidişatın aynasıdır. Bir ülkenin nasıl yönetildiğini, nereye gittiğini anlamak istiyorsanız gençlere sorun. Gençlerin umutsuzluğu bizim en büyük sorunumuz olmalı. Türkiye’nin gidişatını okuyor ve umutsuzluğa kapılıyorlar. Türkiye’de bütün bölünmüşlüğe rağmen söz konusu çocukların geleceğiyse eğitim konusunda herkes birleşebiliyor. Bunu dönüştürebileceğimiz için ben umutluyum” ifadelerini kullandı. Açılış oturumunun ardından Zülfü Livaneli, “Edebiyat Zamanlarında Yolculuk” online söyleşisi ile Bursalılarla buluştu. Livaneli’ye Nebil Özgentürk ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Mütareke Meydanı’nda kurulan söyleşi platformundan eşlik etti. İlk günün son etkinliğinde CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile yazarlar Hakkı Zariç ve Levent Turhan Gümüş “Ümit Kaftancıoğlu Eserleriyle Dünden Bugüne Edebiyat Yolculuğu” oturumunda konuştu.

Yazarlar, imza stantlarında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okurlarının kitaplarını imzaladı.