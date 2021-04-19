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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Muafiyeti kötüye kullanan ve kısıtlamaya uymayan 285 kişiye 988 bin lira ceza kesildi

Muafiyeti kötüye kullanan ve kısıtlamaya uymayan 285 kişiye 988 bin lira ceza kesildi

Yapılan uygulamalardan görüntü

Hafta Sonu Para Cezası Jandarma Trol 

-çevrilen araçlardan görüntü
-ceza yazılmasından görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uymayan 285 kişiye 988 bin 665 TL cezai işlem uygulandı. Düzce’de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 58 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve muafiyeti kötüye kullandıkları tespit edilen 285 kişiye 988 bin 665 lira idari para cezası uygulandı. (EB-ALI-
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